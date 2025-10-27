Zdero agradeció al pueblo y llamó a «seguir construyendo el crecimiento de Chaco»

Tras conocerse los resultados de las elecciones, el gobernador Leandro Zdero expresó su agradecimiento a los chaqueños por la participación en los comicios y ratificó el rumbo de crecimiento que —dijo— viene transitando la provincia bajo su gestión.

«Quiero agradecer al pueblo del Chaco. A todos, y a cada uno de los chaqueños por concurrir hoy a votar», escribió el mandatario en sus redes sociales, donde también compartió un mensaje de unidad y compromiso.

Zdero aseguró que los resultados consolidan el «nuevo norte» de la provincia, enfocado en el desarrollo y en dejar atrás «el pasado de corrupción que tanto daño nos hizo». En ese sentido, destacó que la alianza que gobierna el Chaco «no se conforma solo con dos partidos políticos, sino con la unión de todos los chaqueños que quieren que a la provincia le vaya bien».

El gobernador también hizo una autocrítica y reconoció que su gestión «tiene mucho por mejorar y corregir». «Entendimos el mensaje —afirmó—. Hacia ese camino vamos: el de la mejora constante para seguir construyendo el Chaco que anhelamos».

Por último, Zdero convocó a «seguir adelante con pasos firmes», asegurando que se inicia una nueva etapa de crecimiento y proyección.

«Viene una etapa de crecimiento y la proyección de una provincia con empuje. Gracias a todos los que confiaron. Vamos qué Chaco Puede», concluyó el gobernador.

