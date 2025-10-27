Wall Street reaccionó al apoyo de Trump y Bessent tras la victoria de Milei

El domingo 26 de octubre de 2025, tras el contundente triunfo de Javier Milei en las elecciones de medio término, se abrió un nuevo capítulo en las relaciones entre Washington y Buenos Aires, con implicaciones directas para los mercados. En una declaración difundida poco después del cierre de los comicios, Donald Trump celebró la victoria como un «gran triunfo», afirmando que «él tuvo mucha ayuda de nosotros» para lograrla.

En declaraciones periodísticas recordó que Estados Unidos había desplegado apoyo estratégico, incluido el crucial «swap» de divisas y una posible instalación de una línea de financiación de deuda de hasta US$ 20.000 millones. En paralelo, Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, se refirió a esa asistencia como «un puente» para que Milei avance en reformas económicas que, en su opinión, «romperán cien años de malas políticas».

El propio paquete institucionalizado —un intercambio de monedas más inversión de deuda— fue presentado por Bessent como parte de una estrategia para estabilizar Argentina en un momento «frágil» ante la cita electoral del domingo.

Mientras tanto, en Wall Street y los mercados globales se registró una reacción inmediata: los bonos argentinos, las acciones vinculadas al país y la moneda local vieron amplias oscilaciones. Analistas de mercados emergentes señalaron que la victoria política de Milei despeja al menos parcialmente el riesgo de un retroceso de su programa de reformas.

Sin embargo, el escenario sigue siendo complejo, pues el respaldo estadounidense fue ampliamente interpretado como condicionado al éxito electoral de Milei, lo que introduce un componente de incertidumbre política que los inversores seguramente vigilarán de cerca. En definitiva, el resultado de la jornada ofrece un respiro para Milei, para la estrategia de EE.UU. en la región y para los inversores internacionales que habían apostado por una continuidad del programa reformista.

