Un menor de 14 años mató de una puñalada a un joven de 28 en una cancha de Gancedo

Un violento episodio conmocionó este domingo a la localidad de Gancedo, donde un joven de 28 años, identificado como Maximiliano Belizán, fue herido de arma blanca durante una pelea en una cancha de fútbol cinco del barrio 12 de Octubre. Pese a ser trasladado de urgencia a distintos hospitales, falleció horas después a raíz de un shock hipovolémico.

El hecho ocurrió alrededor de las 19:50 del domingo, cuando la policía fue alertada sobre un desorden en el predio conocido como «Cruz». Al llegar al lugar, los agentes constataron que Belizán había sido apuñalado en el tórax derecho por un menor de 14 años, identificado como D. M., domiciliado también en el barrio 12 de Octubre.

De acuerdo con el informe policial, la víctima fue trasladada en ambulancia al hospital local y posteriormente derivada al Hospital de Las Breñas. El galeno de turno diagnosticó una herida de arma blanca en hemotórax derecho de unos 5 centímetros, y debido a la gravedad del cuadro, Belizán fue nuevamente derivado al Hospital 4 de Junio de Sáenz Peña, donde finalmente falleció a las 22:32. El médico de guardia, Dr. Gerardo Ferreyra, informó que la causa de muerte fue un paro cardiorrespiratorio por shock hipovolémico.

La Fiscalía de Investigación N°3 de Charata, a cargo de la Dra. María Gabriela Antón Rafart, dispuso en un primer momento que el hecho se investigara como «tentativa de homicidio», aunque tras el fallecimiento de la víctima, la carátula pasó a ser «homicidio».

Por tratarse de un menor de edad e inimputable, el Juzgado de la Adolescencia, Niñez y Familia N°2 de Charata, a cargo de la Dra. Tamara Jaremczuk, ordenó que el adolescente fuera entregado a sus progenitores, bajo la supervisión de la Unidad de Protección Integral (UPI) Charata, conforme a lo dispuesto por la Ley 2086-C.

El arma blanca utilizada, un cuchillo tipo artesanal de 25 centímetros, fue secuestrada por la policía. Además, se realizaron las pericias forenses en la morgue de Charata, antes de entregar el cuerpo de la víctima a sus familiares para los fines póstumos.

Comentarios