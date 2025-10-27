Milei posterga los cambios: «El gabinete se construirá a la luz del nuevo Congreso»

Tras el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas nacionales, el presidente Javier Milei confirmó que no realizará cambios inmediatos en su Gabinete y que las eventuales modificaciones se anunciarán una vez que asuma el nuevo Congreso.

«El gabinete se construirá a la luz del nuevo Congreso, de las alianzas que tengo que buscar. Las cámaras legislativas cambian el próximo 10 de diciembre, algo de tiempo tengo. Voy a sumar a cualquiera que sirva a los efectos de conseguir los resultados», declaró Milei en una entrevista con A24.

De esta manera, el mandatario dejó en claro que las definiciones sobre eventuales ingresos o reemplazos en su equipo de gobierno estarán condicionadas por la nueva correlación de fuerzas en el Parlamento, donde el oficialismo se consolidó como primera minoría en Diputados.

Durante la entrevista, Milei también reivindicó el rol central de su hermana, la secretaria general de la Presidencia Karina Milei, y de su principal asesor político, Santiago Caputo, a quienes calificó como piezas claves en la estrategia y funcionamiento de su gobierno.

«Fui claro en la postal del discurso. ¿Dónde estaban Karina y Caputo cuando hablaba? No va a cambiar eso. Son los arquitectos de todo esto. Yo soy el divulgador, el que tiene la visión; después hay que hacer funcionar eso», señaló el Presidente, aludiendo al equipo íntimo que define las principales decisiones políticas de la Casa Rosada.

Milei, además, buscó despejar las versiones sobre internas en el llamado «Triángulo de Hierro», el núcleo de poder integrado por él, su hermana y Caputo, al asegurar que «no habrá cambios» en esa estructura de conducción.

El mandatario adelantó que las futuras incorporaciones al Gabinete responderán a criterios de gestión y pragmatismo, en función de las alianzas que logre sellar tras la renovación parlamentaria.

«Voy a sumar a cualquiera que sirva a los efectos de conseguir resultados», reiteró Milei, marcando el tono de lo que podría ser una nueva etapa de su gobierno.

Comentarios