La Policía desplegará un operativo especial por el inicio del juicio del caso Cecilia

Este martes se llevará a cabo en Resistencia el juicio por jurados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski. En este marco, la Policía del Chaco desplegará un especial operativo de seguridad en los puntos clave donde se desarrollará la audiencia. El control estará integrado con 50 efectivos y el personal penitenciario encargado de la custodia de los acusados.

El jefe de la Policía del Chaco, el comisario general Fernando Romero, explicó a Diario Chaco que el operativo se concentrará en el perímetro externo del Centro de Estudios Judiciales y el Casino Gala, lugares donde funcionarán los procesos del juicio.

«La Policía hará el perímetro externo con lo mínimo indispensable para garantizar el tránsito en la zona. Dentro del recinto, la custodia estará a cargo del Servicio Penitenciario Provincial», sostuvo el comisario.

El mismo confirmó que no se cortarán las calles, pero que se instalarán canalizadores de tránsito para permitir el ingreso y egreso de los vehículos que trasladen a los imputados. «Todo dependerá de la concurrencia y de la posibilidad de manifestaciones durante los primeros días», manifestó.

El juicio se desarrollará los días 28, 29 y 30 de octubre, y continuará en noviembre con diez jornadas previstas. Se trata de uno de los procesos judiciales más trascendentes en la historia reciente del Chaco.

