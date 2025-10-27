La Leonesa: quiso ingresar marihuana dentro de un pan para un preso

27 octubre, 2025 ACTUALIDAD, POLICIALES

Anoche, alrededor de las 22:30, efectivos de la Comisaría La Leonesa detectaron un intento de ingreso de sustancia prohibida al realizar el control rutinario de alimentos destinados a internos.

El hecho ocurrió cuando un hombre de 32 años se presentó en la comisaría local, para entregar racionamiento a un detenido alojado en la dependencia.

Durante la revisión, los agentes hallaron dentro de un pan un pequeño envoltorio de polietileno con una ínfima cantidad de sustancia vegetal verde amarronada, con fuerte olor característico a marihuana.

De inmediato se dio intervención a la Fiscalía Antidrogas N° 2, quien dispuso el formal secuestro del estupefaciente y la notificación del ciudadano por supuesta infracción a la Ley N° 23.737, continuando en libertad.

