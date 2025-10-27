Con más del 99% del escrutinio, el triunfo de LLA fue por 11.581 votos en Diputados y 4.741 en Senadores

27 octubre, 2025 ACTUALIDAD, PROVINCIALES

La Libertad Avanza se quedó con la victoria con una ajustada diferencia respecto a Fuerza Patria en Chaco.

Cerca de las 8 de la mañana de este lunes, posterior a las elecciones legislativas, el padrón en Chaco ya se escrutó en un 99,79%.

Con estos resultados, la Libertad Avanza obtuvo una diferencia favorable en comparación a Fuerza Patria de poco más de 1%.

La Libertad Avanza para diputados nacionales obtuvo el 45,57% y para senadores 45,88%

Fuerza Patria para senadores nacionales obtuvo 43,58% y para diputados nacionales 45,13%

Con estos resultados, al Congreso ingresarán dos Senador de la Libertad Avanza y uno de Fuerza Patria.

De esta manera, por la LLA serán Juan Cruz Godoy y Silvana Schneider quienes jurarán como senadores de Chaco, mientras que desde Fuerza Patria irá Jorge Capitanich.

En tanto, para la categoría de diputados nacionales, quienes irán a la Cámara baja serán Rosario Goitía y Guillermo Agüero por parte de LLA, y Sergio Dolce y Julieta Campo por parte de Fuerza Patria.

