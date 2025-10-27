Chocó y lo detuvieron: tenía más de 3.000 dólares, 400 mil pesos y 72 cubiertas

Una mujer denunció, en la madrugada de este lunes, alrededor de las dos de la mañana, que una de sus propiedades ubicada en Villa Berthet presentaba daños luego de que una camioneta protagonizara un choque en la zona. El conductor quedó detenido e incautaron más de 3.000 dólares, 400 mil pesos y 72 cubiertas.

El incidente ocurrió en avenida Libertad y avenida Comandante Fernández, de la mencionada localidad. Al lugar se acercó personal de la comisaría local y constató que el muro de una construcción en obra se encontraba dañado, aparentemente por un choque vehicular, con rastros de frenada y restos de plásticos.

Tras el aviso de la propietaria, los uniformados iniciaron la búsqueda del conductor. Se localizó una camioneta Toyota Hilux con daños en el frente y, en su interior, a un hombre de 34 años, quien fue identificado y detenido.

Luego, al inspeccionar el vehículo, encontraron 72 cubiertas nuevas, dos envoltorios con hojas de coca, 3.154 dólares, 422.420 pesos argentinos y un teléfono celular Samsung A15. Todos los elementos fueron secuestrados y puestos a disposición de la Justicia.

