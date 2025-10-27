Boca lo dio vuelta a Barracas Central y se llevó un importante triunfo de visitante

Boca derrotó 3-1 a Barracas Central de visitante en el partido pendiente de la fecha 12 del Torneo Clausura 2025, que fue pospuesto por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo.

En el estadio Claudio Fabián Tapia, Barracas se quedó de forma temprana con 10 jugadores cuando a los 15 minutos se fue expulsado Iván Tapia por doble amarilla. Sin embargo, cinco minutos después, Rodrigo Insúa sacó un sablazo desde tres cuartos del campo de Boca para marcar un golazo para el 1-0 parcial para el local.

En el segundo tiempo, Boca mejoró su juego y enderezó su rumbo. A los 53, Milton Giménez puso el empate y, tres minutos después, puso el 2-1 para el xeneize.

A los 66, tras una gran jugada individual de Exequiel Zeballos, Miguel Merentiel puso el 3-1 final para los dirigidos por Claudio Úbeda.

Con este resultado, Boca escaló hasta la tercera posición de la zona A con 20 unidades. Al mismo tiempo, el Xeneize se metió en zona de clasificación directa a la Libertadores con 53 unidades en la segunda plaza.

El próximo partido de Boca será contra Estudiantes en La Plata, el domingo 2/11 a partir de las 16, en lo que será el encuentro previo a enfrentarse con River en la Bombonera.

fuente:diariochaco

