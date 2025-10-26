Violento intento de robo y ataque a la Policía en Fontana: dos detenidos

Los sospechosos agredieron a una mujer, dispararon contra el personal policial y se refugiaron en una vivienda del barrio 125 Viviendas. En el lugar se secuestraron un arma casera, municiones y plantas de marihuana.

Dos hombres fueron detenidos este domingo en Fontana luego de atacar a una mujer, disparar contra efectivos policiales y esconderse en una vivienda del barrio 125 Viviendas.

El hecho ocurrió en la manzana 77, cuando un patrullero de la Comisaría Primera observó a dos sujetos golpeando a una mujer. Al descender para intervenir, uno de los agresores extrajo un arma de fabricación casera y disparó contra el personal, que logró ponerse a resguardo sin sufrir lesiones.

Los hombres escaparon corriendo por el pasaje Augusto Rey e ingresaron a una vivienda desde donde continuaron disparando. Ante esta situación, se solicitó apoyo y varias unidades acudieron al lugar para montar un cerco perimetral.

Siguiendo las facultades del artículo 205 del Código Procesal Penal, el personal ingresó al domicilio y detuvo a M.J.R. (32), conocido como «Chungui», mientras que S.N.V. (25) fue reducido en una casa lindante cuando intentaba escapar. Ambos presentaban lesiones leves.

Durante el procedimiento se secuestró una «tumbera», tres cartuchos calibre 12 (dos percutados), un cartucho calibre 22 y siete plantas de cannabis sativa. Ningún efectivo resultó herido ni se registraron daños en los móviles.

Posteriormente la víctima, una mujer de 22 años, denunció que uno de los detenidos la había atacado momentos antes, intentando robarle dinero y provocándole cortes en la pierna y el abdomen con un arma blanca. La mujer fue asistida en el Hospital Fleitas, donde recibió curaciones y fue dada de alta.

Intervino la Fiscalía Penal en turno, que dispuso la aprehensión de ambos hombres por tentativa de robo, lesiones y resistencia a la autoridad, además de imputar a Vargas por abuso de armas. A su vez, la Fiscalía Antidrogas, encabezada por la Dra. Lovey Pessano, ordenó la notificación de causa por infracción a la Ley 23.737 por el hallazgo de las plantas de marihuana.

Fuente:datachaco

