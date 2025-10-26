Villa Angela: Domingo electoral trágico: un hombre fue apuñalado y murió en el hospital

Se trata de un joven de 26 años, quien, antes de desvanecerse, manifestó haber sido agredido con un cuchillo por el ciudadano M.H.

Este domingo a la madrugada, alrededor de las 2, personal de la Comisaría Segunda de Villa Ángela intervino en un hecho de violencia, ocurrido en la Quinta 10 de la localidad.

La Policía tomó conocimiento de una persona herida de arma blanca en el Lote 10 de dicha ciudad, por lo que fueron hasta el lugar.

Una vez allí, observaron a un hombre caído en la calle, con manchas de sangre sobre sus prendas de vestir. Fue identificado como H. R, de 26 años, quien antes de desvanecerse manifestó haber sido agredido con un cuchillo por el ciudadano M.H. (sin poder brindar más información, debido su estado).

Se hizo presente una ambulancia que trasladó al lesionado, se labró un acta de constatación y se secuestró una gomera. Mientras, se implementó un operativo para lograr dar con el autor, con colaboración de las demás unidades, y se puso en conocimiento del fiscal en turno.

El herido fue examinado por la doctora de turno, quién informó que presentaba una herida punzo cortante en la ingle izquierda y otra en la cadera, en el dorso izquierdo, por lo que se lo derivó al Hospital 4 de Junio de Sáenz Peña.

Entrevistada en lugar del hecho, la ciudadana L. D, de 30 años, domiciliada en Quinta 10 de la localidad, manifestó que momentos antes mantuvo una discusión con su pareja H.R; y que se hizo presente su ex pareja M.H, produciéndose un intercambio de golpes entre ambos. Ella se fue del lugar por temor.

Relató que, al regresar, observó a R. tirado en el suelo con manchas rojizas, no encontrándose en el lugar H.

Posteriormente, se hizo presente en forma espontánea ante la comisaría el ciudadano M. H de 28 años, domiciliado en Mesón de Fierro, sindicado como autor de las lesiones por el damnificado.

El magistrado interviniente dispuso que H. sea notificado de su aprehensión con previo examen médico.

Alrededor de las 9:20, desde el Hospital 4 de Junio de Sáenz Peña informaron que H. R, de 26 años, falleció a causa de las lesiones.

El fiscal Sergio Ríos dispuso que el cuerpo de la víctima sea trasladada en móvil tanatológico desde el Hospital 4 de Junio hacia la morgue, a los fines de ser examinado por el médico forense.

Fuente:datachaco

Comentarios