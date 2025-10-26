Solo el 57,5% de los chaqueños fue a votar: es la participación más baja desde 1983

La mitad del padrón chaqueño no concurrió a votar, superando los niveles de ausentismo de cualquier elección desde 1983.

La Cámara Nacional Electoral comunicó que, para las 18 horas, la participación alcanzaba apenas el 66% del padrón mientras que en Chaco alcanzó el 57,5%. Estas cifras evidencia un nivel de ausentismo superior al registrado en los comicios de 2021 y 2023.

En las elecciones legislativas de 2021, la participación hasta las 18 horas había alcanzado el 67% del padrón en las PASO y llegó al 71% en las generales. En tanto, durante las presidenciales de 2023, a esa misma hora, había votado el 66% en las PASO y el 74% en la elección general, de acuerdo con datos de la Justicia Electoral.

Por el momento, los índices de participación más cercanos a los actuales son los registrados en las PASO de 2021. Ese año, a las 12, ya había concurrido a las urnas el 26% del electorado habilitado frente al 23% de hoy, mientras que, para las 15, la asistencia llegaba al 43,5% y hoy fue del 41%. Asimismo, en aquel momento, a las 17, alcanzaba el 59,5%. Finalmente, aquella jornada cerró con un 67% de participación del padrón.

ANTECEDENTES

Este año fue muy baja la participación en los distintos comicios locales. En la mayoría de los distritos que adelantaron sus elecciones, la participación se ubicó por debajo del 60%, muy lejos del promedio histórico de 77% que acompañó a las legislativas desde 1983.

En Chaco, este 11 de mayo, solo se acercaron a ejercer su deber cívico apenas el 51,91% de los chaqueños. La misma se ubica primera en el ranking de menor participación electoral desde 1983.

Le siguen las elecciones legislativas Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de 2017, que registraron un 56,51%. Las siguientes en el ranking son las generales de ese año, con 62,48%, y las PASO presidenciales del año pasado, con 64,32%.

Por otro lado, las que registraron mayor participación en la provincia fueron las generales legislativas de 2013, con 80,41%, y las presidenciales de 1989, con 79,69%.

Este panorama también se replicó en la provincia de Buenos Aires. El 7 de septiembre, la concurrencia fue del 61,21%, uno de los niveles más bajos desde el retorno democrático, aunque el número superó las expectativas previas (se esperaba una asistencia incluso menor).

Fuente:diariochaco

Comentarios