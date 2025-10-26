Jorge Capitanich dijo que discutirá el escrutinio definitivo: «Esto no está definido»

El exgobernador de la provincia dijo que hubo una elección «extremadamente competitiva».

Entre cantos de «Perón, qué grande sos» y el fervor de la militancia reunida en el búnker de Fuerza Patria, el exgobernador Jorge Capitanich se dirigió a los presentes tras conocerse los resultados provisorios de las elecciones legislativas. En un discurso, el dirigente pidió esperar el escrutinio definitivo, al que calificó como «clave» para confirmar los resultados finales.

«Quiero agradecer muy especialmente a los diputados electos Sergio Dolce y Julieta Campo, y a mi compañera de fórmula, Magda Ayala. Vamos a discutir el escrutinio definitivo porque efectivamente hemos tenido una elección extremadamente competitiva. Esto no está definido», afirmó ante la ovación de los militantes.

Capitanich inició su mensaje con un agradecimiento a la militancia y a las estructuras locales del partido.

«Quiero transmitir, en primer lugar, un agradecimiento a todos los compañeros, militantes, intendentes, concejales y juntas locales. Esta elección es una elección en donde hubo unidad, organización y solidaridad», sostuvo.

Como es habitual en sus discursos, el exgobernador apeló también a su fe personal:

«Como persona creyente que soy, quiero agradecer muy especialmente a Dios, nuestro Señor, fuente de toda razón y justicia, inspiración de mis actos y de todos. Los designios de Dios tienen muchas veces caminos absolutamente increíbles que uno debe entender, interpretar y cumplir. Por eso agradezco profundamente».

En la segunda parte de su intervención, Capitanich delineó una posición política clara de cara al nuevo Congreso, anticipando un rol opositor enfocado en la defensa de los intereses chaqueños.

«La Argentina que representaremos en el Congreso implicará construir una república federal y democrática. Queremos una Argentina federal, inclusiva, con justicia social, defendiendo los derechos de cada chaqueño y de cada argentino y argentina», expresó.

Además, marcó su rechazo a las delegaciones de facultades legislativas al Poder Ejecutivo y a lo que consideró un «uso discrecional» del poder presidencial:

«La etapa que se viene es la etapa en donde el Congreso no puede conceder facultades delegadas al presidente de la República. No más delegaciones. Es muy importante poner límites al uso discrecional de los decretos de necesidad y urgencia. Nadie puede gobernar sin presupuesto durante dos ejercicios».

El exmandatario también criticó la falta de transferencias nacionales hacia Chaco, apuntando contra el presidente Javier Milei y contra el gobernador Leandro Zdero:

«Muchos gobernadores han sido cómplices de la violación flagrante de nuestra Constitución. A partir del 10 de diciembre, resuelto el escrutinio definitivo, vamos a pelear en el Congreso para garantizar las transferencias que Milei no hace a la provincia y que el gobernador, en vez de defenderla, es cómplice. A la obra social la destruyen por falta de transferencias».

Capitanich aseguró que su espacio defenderá a los sectores más vulnerables y el trabajo de los chaqueños desde el Congreso:»Vamos a levantar la mano en defensa de los pacientes oncológicos y de los que no son atendidos. Vamos a reivindicar la partida presupuestaria para la obra pública, que hoy está perjudicando a 30 mil trabajadores».

En ese sentido, adelantó que su bloque ya tiene 100 proyectos de ley listos para presentar el 10 de diciembre, y otros tantos en elaboración vinculados a la producción y el empleo.

Finalmente, cerró con duras críticas a la política económica del Gobierno nacional:»Nos tendrán a todos para luchar y para preguntar por qué se hace una operación de swap con Estados Unidos sin intervención del Congreso. ¿Dónde están las reservas? ¿Qué están haciendo con ellas? Nos están endeudando de forma irresponsable y haciendo pagar al pueblo con la timba financiera».

Capitanich concluyó su discurso llamando a mantener la fe y la esperanza:»Decirles que esa esperanza que hoy nos dieron con la confianza la vamos a construir día a día, para seguir con la esperanza intacta, pero fundamentalmente con ese Chaco que puede y que queremos todos. ¡Chaco puede!».

Fuente:diariochaco

