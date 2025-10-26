Javier Milei votó en Almagro y seguirá la jornada desde Olivos

El Presidente emitió su voto en la UTN acompañado por su hermana y retomará la jornada desde la Quinta de Olivos antes de ir al búnker libertario.

El presidente Javier Milei votó este domingo en la sede de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) del barrio porteño de Almagro, acompañado por su hermana Karina Milei, secretaria general de la Presidencia.

El mandatario arribó alrededor de las 11:00, saludó desde el auto a vecinos que se acercaron al lugar y fue recibido por su equipo de comunicación, entre ellos Santiago Oria e Iñaki Gutiérrez. También lo saludó el empresario español Javier Negre, dueño de La Derecha Diario.

Tras esperar cinco minutos en la fila, Milei votó a las 11:08 y se retiró dos minutos después sin brindar declaraciones a los medios presentes.

Media hora antes, su comitiva hizo una breve parada en una estación de servicio en la avenida del Libertador y Salguero, rumbo a Almagro, sorprendiendo a algunos vecinos de Palermo.

Luego de emitir su voto, el Presidente regresará a la Quinta de Olivos, donde continuará la jornada electoral. Al atardecer, se dirigirá al búnker oficialista ubicado en el Hotel Libertador, sobre avenida Córdoba, donde seguirá los resultados junto a gran parte del Gabinete, los principales candidatos libertarios y algunos dirigentes de Pro.

Se espera que, al igual que en elecciones anteriores, Milei se reúna con sus laderos de confianza antes de brindar un discurso, entre ellos su hermana Karina, la ministra y candidata Patricia Bullrich y el asesor Santiago Caputo.

El jefe de Estado ya anticipó que proyecta reestructurar su Gabinete tras estas elecciones: «De cara al segundo tramo de este mandato voy a reacomodar el Gabinete para lograr los objetivos de las reformas de segunda generación. El 26 a la noche, con todos los números, veré qué tipo de entramado necesito para lograr los objetivos», afirmó días atrás.



