En pleno domingo electoral, cayeron dos narcos con varios kilos de cocaína y marihuana

El operativo ocurrió en Villa Río Negro, en Resistencia, y los detenidos fueron trasladados a la sede policial.

 

El operativo antinarcóticos se desplegó durante la mañana y estuvo encabezado por la División Drogas Peligrosas Metropolitana, con apoyo de otras unidades en la zona sur de la Capital chaqueña. Allí, detuvieron a dos personas a bordo de un automóvil que en su poder llevaban tres kilogramos de cocaína y otros tres kilos de cogollos de marihuana.

 

 

Los dos detenidos fueron trasladados a la sede policial y quedaron a disposición del Juzgado Federal de Resistencia, que los notificó por «supuesta infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes».

 

«Mientras todos concurren a las urnas, Policia del Chaco nunca baja la guardia, detuvo dos narcos, secuestro de un auto y 3 kg cocaina y 3 kg cogollo de marihuana. Ilusos, sabemos quiénes y donde traen, uno a uno van cayendo», expresó el jefe de la Policía, Fernando Romero, sobre el operativo.

 

Fuente:diariochaco

