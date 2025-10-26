Elecciones Legislativas: hasta el mediodía, votó solo el 23% del padrón nacional

Los datos surgen de la información brindada por la Cámara Nacional Electoral. Las elecciones se desarrollan en todo el país y definirán la composición del Congreso.

Este domingo, las elecciones legislativas que se desarrollan en todo el país definirán la nueva composición de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Con ese panorama, se conoció que hasta el mediodía votó solo el 23% del padrón habilitado a sufragar.

Los datos surgen de la información brindada por la Cámara Nacional Electoral (CNE) que detalló que, hasta las 12, menos de un cuarto de los votantes habilitados a ejercer su derecho a votar se presentó.

Con el debut de la Boleta Única de Papel (BUP), la jornada electoral se desarrolla en todo el territorio nacional y decidirá la confección del congreso: se ponen en juego el 50% de la Cámara de Diputados, es decir 127 bancas, y un tercio del Senado, un total de 24 escaños.

En Chaco, se elegirán cuatro diputados y tres senadores. Hay 1.013.621 personas habilitadas para sufragar, en las 2.997 mesas dispuestas en las 382 escuelas, en todo la provincia.

