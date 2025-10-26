Elecciones en Sáenz Peña: la jornada inició sin contratiempos desde temprano

La jornada electoral comenzó con normalidad en el Departamento Comandante Fernández, con buena organización, escuelas habilitadas y presencia de votantes desde primeras horas.

La jornada electoral de este domingo se puso en marcha con normalidad en Sáenz Peña y en todo el Departamento Comandante Fernández. A pesar de algunos chaparrones al inicio de la mañana, el clima mejoró rápidamente y los votantes comenzaron a acercarse a las escuelas para emitir su voto.

El padrón del departamento supera los 90.000 electores y para esta elección se habilitaron 36 establecimientos educativos. La seguridad está a cargo del Ejército en el interior de las escuelas y de la Policía del Chaco en el exterior.

En esta elección, donde por primera vez se utiliza la Boleta Única de Papel para cargos nacionales en la provincia, la única candidata local a diputada nacional es la exconcejal Luisina Lita, quien votó en la Escuela N° 31.

Lita destacó el desarrollo pacífico de los comicios y llamó a participar.

Tras sufragar, Lita destacó el buen inicio de los comicios: «Está todo bastante tranquilo en Sáenz Peña y, por lo que nos informan, también en el resto de la provincia. Todas las mesas se conformaron en forma pacífica y con presencia de fiscales de las distintas fuerzas políticas», señaló.

La candidata llamó a la ciudadanía a acercarse a votar: «Esperamos una jornada pacífica y convocamos a todos a que vengan a votar, para aumentar el porcentaje de participación respecto de las elecciones pasadas».

Respecto a la concurrencia a las urnas, Lita reconoció que no esperan superar el 50% del padrón, aunque confía en que el contexto nacional motive a más electores. «Estimamos que será similar a la última elección, pero quizás el interés nacional haga que se acerque más gente», afirmó.

Por último, sostuvo que la competencia electoral «se da entre dos grandes fuerzas», en referencia a Fuerza Patria y La Libertad Avanza, y anticipó que los resultados podrían definirse por márgenes ajustados.

Fuente:datachaco

