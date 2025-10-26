Dos operativos en Sáenz Peña terminaron con secuestros y detenidos

La División Patrulla Preventiva recuperó vehículos robados y condujo a dos personas implicadas en distintos barrios de la ciudad.

Durante la jornada del sábado, personal de la División Patrulla Preventiva de Sáenz Peña realizó dos operativos que derivaron en secuestros de vehículos y la conducción de personas implicadas, en el marco de tareas preventivas dispuestas por el Departamento 911°.

El primer episodio se registró en inmediaciones de calles 13 y 46, cuando los agentes fueron alertados sobre el robo de una motocicleta ocurrido minutos antes en el centro de la ciudad. Durante la recorrida, divisaron a un hombre y una mujer trasladando un motovehículo con características similares a las denunciadas. La acompañante arrojó objetos contundentes contra el personal policial, permitiendo que el sospechoso escapara.

La joven de 19 años fue identificada, demorada y trasladada a la dependencia policial. Se secuestró una motocicleta Guerrero Trip 110 cc, color gris, con daños en la pechera. En el procedimiento resultó lesionado el sargento Darío Ledesma, quien recibió atención médica con diagnóstico de lesiones leves.

Detenido por sustraer una bicicleta en barrio San Martín.

El segundo procedimiento ocurrió horas más tarde, tras la denuncia de un hombre con discapacidad auditiva en la terminal de ómnibus del barrio Santa Teresita por el robo de su bicicleta. Los efectivos analizaron cámaras de seguridad y localizaron al presunto autor.

El hombre, de 32 años, fue interceptado en el barrio San Martín. Ofreció resistencia y agredió al personal policial, por lo que fue reducido y trasladado a la comisaría. En su poder se secuestró una bicicleta tipo balona, color verde, rodado 26, en regular estado de conservación.

En ambos procedimientos intervinieron móviles de distintas unidades operativas, y se dio intervención a Medicina Legal Interior y a la Comisaría Primera para las actuaciones judiciales correspondientes.

Fuente:diariochaco

