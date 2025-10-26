Detuvieron a un hombre por agredir a su pareja frente a sus hijos

Una mujer de 37 años denunció al sujeto, con domicilio en Vicente López, Buenos Aires, con quien mantiene una relación de dos años y posee un hijo de dos años.

Este sábado, alrededor de las 15, efectivos de la Comisaría Tercera detuvieron a un hombre de 35 años, por un hecho de violencia de género.

La misma indicó que convive con el hombre en Resistencia y con otros dos hijos, producto de otra relación. El detenido no trabaja y posee problemas de consumo de drogas.

El hombre la levantó este sábado de manera violenta, insultándola, denigrándola como mujer, para luego empezar a empujarla, agrediéndola físicamente. Ante ello, sus hijos se comunicaron con el servicio de emergencia 911, solicitando la presencia policial.

Los efectivos llegaron al lugar y detuvieron al agresor. La mujer, por su parte, solicitó la prohibición de acceso y acercamiento; y el botón antipánico.

El fiscal dispuso que procedan a la aprehensión del mismo en la causa «supuestas lesiones leves en contexto de violencia de género». En tanto, que el Departamento de Violencia Familiar y de Género haga entrega del botón de pánico a la denunciante y se dé intervención a la Línea 137.

Fuente:datachaco

