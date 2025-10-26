Cerraron los comicios y se abre la expectativa por cuál lista obtendrá dos senadores

Con un nivel de participación que superaría en algunos puntos el 50% y sin inconvenientes, terminó el horario para emitir el sufragio. Entre La Libertad Avanza y Fuerza Patria se disputan quién llevará dos de las tres bancas del Senado que están en juego.

A las 18 cerraron las elecciones en nuestra provincia y en todo el país. De acuerdo con lo que se pudo ir advirtiendo con el correr de las horas que la concurrencia a las mesas electorales, y evaluando la presencia de personas en las escuelas, se estima que la participación rondará del 52% al 55% aproximadamente.

En unos minutos más, dará una conferencia de prensa el ministro de Gobierno de la provincia, Jorge Gómez, quien dará más precisiones del desarrollo de la jornada cívica.

Este dato seguramente será corroborado con el avance del escrutinio provisorio que, de acuerdo con la legislación vigente, comenzará a ser informado oficialmente por el Tribunal Electoral desde las 21.

Este domingo, Chaco renueva cuatro bancas de diputados nacionales y los tres senadores. La polarización planteada entre La Libertad Avanza Lista 503 y Fuerza Patria Lista 502, hace suponer que cada uno de ellos podría imponer a sus dos primeros candidatos en este item.

Sin embargo la gran incógnita estará en develar quien obtiene más votos para el Senado ya que allí, aun en un caso de paridad extrema, quien obtenga más sufragios se quedará con dos de las tres bancas en la Cámara Alta del Congreso.

También será importante develar la performance de las otras listas y la incidencia del voto en blanco y voto nulo, en un con texto clave: fue el debut absoluto de la Boleta Unica de Papel.

