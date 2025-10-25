Violento episodio familiar en Resistencia: un joven atacó a un policía con un cuchillo

Ocurrió durante la madrugada en una vivienda de la calle José Luna al 200. El hombre, de 28 años, intentó atacar a los agentes pero fue reducido, atendido en el hospital y quedó a disposición de la Justicia.

Un hombre de 28 años fue detenido este sábado por la madrugada luego de intentar agredir con un cuchillo a efectivos de la Comisaría Segunda Metropolitana que acudieron a intervenir en un conflicto familiar en una vivienda de la calle José Luna al 200, en Resistencia.

El hecho ocurrió alrededor de las 00:15, cuando una joven de 26 años llamó a la Policía desesperada para pedir ayuda, ya que su hermano se encontraba fuera de control dentro del domicilio. Al ingresar, los agentes intentaron calmar la situación, pero el hombre tomó un cuchillo de unos 15 centímetros de hoja y trató de atacar a uno de ellos.

Tras un forcejeo, los uniformados lograron reducirlo y trasladarlo al Hospital Perrando para su atención médica. Ninguno de los policías sufrió heridas de gravedad.

En el lugar se secuestró el arma blanca utilizada durante el incidente. Por disposición de la Fiscalía de Investigación Penal en turno, el agresor fue notificado de su aprehensión en una causa por «supuesto atentado y resistencia contra la autoridad y lesiones», quedando a disposición de la Justicia.

Comentarios