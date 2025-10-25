Temporal en gran parte de Chaco: ¿Cuánto llovió en cada localidad? 

Du Graty y Charadai fueron las localidades donde más llovió hasta las 7 de la mañana.

Las intensas precipitaciones que se registraron durante la madrugada y primeras horas de este sábado dejaron importantes acumulados de agua en varias zonas de la provincia del Chaco. Según el informe emitido a las 7:00 por el Departamento de Tecnologías de la Información y la Comunicación de la Policía del Chaco, las lluvias más abundantes se concentraron en el sudoeste y centro-sur provincial, con registros superiores a los 100 milímetros en algunos puntos.

Localidades con mayores acumulados

El informe destaca que Coronel Du Graty, en el departamento Mayor Luis Jorge Fontana, fue la localidad más afectada con 108 milímetros, seguida por Charadai, en el sur del territorio, con 100 milímetros, y San Bernardo con la misma cantidad. Otras zonas con registros elevados fueron La Vicuña (98 mm), La Sabana (96 mm) y Villa Berthet (90 mm).

En el área metropolitana, Resistencia registró 69 milímetros, mientras que en localidades del centro, como Presidencia Plaza, las lluvias alcanzaron 20 mm, Napenay 14 mm y Machagai 11 mm.

En la zona de Charata, los valores fueron más moderados: Hermoso Campo (70 mm), Gancedo (65 mm) y General Pinedo (60 mm). En tanto, hacia el norte del Chaco, las precipitaciones fueron escasas, con solo 7 mm en Colonia Elisa y 1 mm tanto en General San Martín como en Capitán Solari.

Las autoridades policiales y de Defensa Civil mantienen el monitoreo de las áreas más afectadas por el temporal, especialmente en el sudoeste, donde las lluvias estuvieron acompañadas por fuertes ráfagas de viento que causaron caídas de árboles, postes y voladuras de techos, principalmente en Coronel Du Graty.

Se recomienda a los vecinos circular con precaución, evitar calles anegadas y mantenerse atentos a los avisos meteorológicos ante la posibilidad de nuevas tormentas durante el fin de semana.

