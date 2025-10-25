Resistencia: policías reanimaron a una bebé que convulsionaba y la trasladaron al Pediátrico

La menor fue atendida y la médica la diagnosticó convulsión febril y dispuso que la niña permaneciera en observación médica.

Efectivos de la División Patrulla Preventiva lograron salvar la vida de una beba de un año que se encontraba convulsionando en su domicilio del sector N°307 de Resistencia.

Según informó el Centro Multiagencial de Emergencia 911, el hecho ocurrió cerca de las 3:15 de la madrugada de este sábado, cuando un llamado alertó sobre una «supuesta menor convulsionando». Inmediatamente, el personal policial fue comisionado al lugar por el operador H-26.

Al arribar, los agentes se entrevistaron con la madre, una mujer de 30 años, quien desesperada explicó que su hija de 1 año estaba sufriendo convulsiones. Con rapidez y ante la urgencia del caso, los policías realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), logrando estabilizar a la niña.

Luego, la menor fue trasladada en el móvil policial junto a su madre y su padre, hacia el Hospital Pediátrico Avelino Castelán, donde ingresó alrededor de las 3:45. Allí fue atendida por la médica, quien diagnosticó convulsión febril y dispuso que la niña permaneciera en observación médica.

