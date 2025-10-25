La Justicia Electoral distribuyó 1120 urnas para la jornada electoral

Se trata de un trabajo conjunto de la Justicia Nacional Electoral, el Correo Argentino y el Comando Electoral, que continuó este sábado el operativo.

Entre este viernes y sábado, la Justicia Electoral distribuyó 1120 urnas desde el Correo Argentino hacia las distintas localidades del Chaco, de cara a las elecciones legislativas que se concretarán este domingo 26 en todo el país.

Según se pudo saber, 120 urnas fueron para el interior de la provincia, las cuales fueron entregadas durante la tarde del viernes y las otras 1000 se repartieron este sábado, en Resistencia.

Según explicaron las autoridades, se trata de un trabajo conjunto de la Justicia Nacional Electoral, el Correo Argentino y el Comando Electoral, que continuó el operativo, a pesar de las inclemencias del tiempo, para que cada urna llegue a destino y a tiempo.

En ese marco, las cajas llegaron a la Isla del Cerrito por el río Paraná, debido a que los caminos se encontraban cerrados por el temporal.

