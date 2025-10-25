Elecciones: ¿Qué personas se encuentran eximidas de votar?

Aunque el voto es obligatorio en Argentina, existen casos en los que los ciudadanos pueden justificar su ausencia sin recibir sanción. Conocer quiénes están eximidos y cómo presentar la justificación evita multas y complicaciones administrativas.

Este domingo 26 de octubre de 2025 se celebrarán las elecciones legislativas en Argentina, un acto democrático en el que los ciudadanos habilitados deben asistir a las urnas entre las 8 y las 18 horas. Sin embargo, la ley contempla situaciones excepcionales que permiten a ciertas personas quedar eximidas de votar sin recibir sanciones.

El Tribunal Electoral establece que no se aplicará multa a quienes se encuentren en los siguientes casos:

Jueces y auxiliares judiciales que deban mantener abiertas sus oficinas durante la jornada electoral.

Personas que se encuentren a más de 500 km de su lugar de votación, siempre que presenten la justificación correspondiente en una comisaría y cuenten con el certificado oficial.

Ciudadanos enfermos o imposibilitados por razones de fuerza mayor, acreditado mediante certificado médico oficial o, en su defecto, particular.

Personal de servicios públicos esenciales que deba cumplir funciones durante la elección.

En todos los casos, la justificación debe cargarse en el sitio web oficial de la Cámara Nacional Electoral (CNE) para quedar eximido de la multa.

¿Qué pasa si no voto?

En Argentina, el voto es obligatorio y quienes no concurran a las urnas sin presentar justificación enfrentan multas que van de $1.000 a $2.000, según la cantidad de inasistencias previas. Además del costo económico, las sanciones pueden generar dificultades administrativas para obtener o renovar el pasaporte; realizar gestiones en organismos estatales o acceder a designaciones en cargos públicos.

Por estas razones, justificar la no emisión del voto resulta fundamental para evitar inconvenientes.

Cómo justificar la ausencia

La no emisión del voto puede justificarse dentro de los 60 días posteriores a las elecciones, de manera online, con la constancia que acredite el motivo. Para hacerlo, los ciudadanos deben ingresar al registro de infractores en este link .

¿Qué hay que saber sobre las elecciones legislativas 2025?

Fecha y horario: Domingo 26 de octubre, de 8 a 18 horas, en todo el país.

Qué se vota: Se elegirán 127 diputados nacionales y, en ocho distritos, senadores nacionales.

Cómo se vota: Se implementará la Boleta Única de Papel.

Dónde votar: Los ciudadanos pueden consultar su lugar de votación ingresando al sitio oficial del padrón electoral .

Fuente:datachaco

Comentarios