Con alerta meteorológico, así estará el tiempo este fin de semana en el Chaco

El ingreso de un frente del sur provocará fenómenos intensos, con un posterior descenso de temperatura. Las condiciones mejorarían a partir del domingo.

El Servicio Meteorológico Nacional anuncia tormentas fuertes para este sábado, para todo el Chaco, por el ingreso de un frente del sur que provocará un posterior descenso de temperatura, mejorando para el domingo.

En ese marco, se emitió un alerta de nivel naranja para gran parte de la provincia (y de nivel amarillo para el extremo noroeste), y otras nueve provincias.

El alerta abarca también a Formosa, Corrientes, Misiones, Santiago del Estero, Salta, Santa Fe, el noreste de Córdoba, Entre Ríos, gran parte de la provincia de Buenos Aires, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Además, el SMN anunció un alerta por viento para Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis y Córdoba.

El informe indica que el área será afectada por lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes. Las mismas podrían provocar abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas de hasta 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, que pueden ser superados de manera puntual.

En tanto, el norte de Córdoba, Santiago del Estero, norte de Santa Fe, Chaco, Corrientes y norte de Entre Ríos serán afectados por tormentas fuertes o localmente severas. Las mismas podrían provocar abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas mayores a los 100 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados de manera puntual.

CÓMO SEGUIRÁ EL TIEMPO EN RESISTENCIA

Así, para este sábado, en Resistencia y alrededores, se esperan tormentas fuertes entre la madrugada y la tarde, y chaparrones hacia la noche, con vientos moderados del norte rotando al sur con ráfagas. La temperatura oscilará entre 21 grados de mínima y 26 de máxima.

En tanto, para el domingo se prevé tiempo mejoranco, con cielo mayormente nublado por la mañana y parcialmente nublado por la tarde-noche, y vientos leves del sudeste rotando al este, con un piso térmico de 17 grados y un techo de 26.

Asimismo, para el lunes se anuncia cielo parcial a mayormente nublado, con 15 grados de temperatura mínima y 27 de máxima.

