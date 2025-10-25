Chocaron una camioneta y un auto: una nena murió en el hospital

El siniestro vial fatal se dio este sábado a la madrugada, por la Ruta Nº 95. La víctima fue una menor de edad que viajaba con dos adultos.

En la madrugada de este sábado, alrededor de las 3:10, se produjo un siniestro vial fatal en la Ruta N° 95, a la altura de Villa Rural Carlos Palacios.

Los partícipes del accidente fueron una camioneta Chevrolet, blanca, conducida por J.R.S, de 60 años; y un automóvil Volskwagen Gol Trend, conducido por A.N, de 55 años, quien iba acompañado por su hija A.A.F, de 9 años, y S.N.M, de 49.

El conductor de la camioneta fue examinado por el médico de guardia del hospital local, quien informó que presentaba: «lesiones de carácter leve, sin aliento etílico».

Los tres ocupantes del automóvil resultaron lesionados, siendo trasladados dos de ellos al hospital de Juan José Castelli, mientras que el conductor permaneció en el hospital de Tres Isletas en observación.

Se labró un acta de constatación y se dio intervención a la División Criminalística. Ambos rodados fueron secuestrados.

Posteriormente, se recabó informe del médico de turno del Hospital de Juan José Castelli, diagnosticado que la mujer de 49 años tuvo politraumatismo, TEC moderado a grave, en observación y tratamiento.

Por su parte, la menor de 9 años, tuvo «politraumatismo y fractura de cráneo, clavícula y cadera». La misma fue derivada a Resistencia, con tratamiento analgésico, donde se le realizaron estudios. Luego, se tomó conocimiento que a las 4:55; lamentablemente, la menor perdió la vida, producto de las lesiones recibidas.

