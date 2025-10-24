Seis hombres fueron demorados tras intentar ingresar a locales comerciales

Los implicados fueron detectados por las cámaras de seguridad, lo que permitió a los policías arribar hasta el sitio, en inmediaciones de la avenida Alberdi y Moreno, donde identificaron a los sospechosos y procedieron a la demora.

Seis hombres fueron demorados en horas de la madrugada de este viernes, luego de ser sorprendidos mientras intentaban ingresar por la fuerza a locales comerciales ubicados en el centro de Resistencia.

Fuentes policiales informaron que las cámaras de videovigilancia detectaron los movimientos de los sospechosos, en inmediaciones de la avenida Alberdi y Moreno: «Se observó varios sujetos a pie dirigirse por vereda de Avenida Alberdi sentido descendente, observando y probando las puertas de ingreso de distintos locales comerciales de la zona, de manera sospechosa», aseguraron desde la Policía.

Ante esa situación, un móvil policial arribó hasta la zona. Ya en el sitio, los uniformados identificaron a los implicados y luego procedieron a su demora.

