Por una falla, se prendió fuego un automóvil en Villa Ghío

Este jueves por la tarde, personal de la Comisaría Décima de Resistencia intervino ante el incendio de un automóvil en la intersección de Juan Manuel de Rosas y pasaje Palamedi, en el barrio Villa Ghio.

De inmediato, acudieron al lugar dotaciones de Bomberos de la Policía del Chaco junto a Bomberos Voluntarios, quienes lograron controlar el fuego rápidamente.

Se trataba de un vehículo Volkswagen Pointer, que habría sufrido un desperfecto eléctrico que originó las llamas.

Por fortuna, no se registraron personas lesionadas.

