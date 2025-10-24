Ley seca: hasta cuándo se podrá comprar alcohol antes de las elecciones

Con la proximidad de las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre de 2025, comienzan a regir diversas restricciones vinculadas a la veda electoral, que afectan tanto a los partidos políticos como a la ciudadanía.

La veda es un período establecido para garantizar un clima de tranquilidad y reflexión previo a los comicios. Durante ese lapso se limitan determinadas actividades de campaña y conductas sociales, entre ellas la difusión de propaganda y la venta de bebidas alcohólicas.

De acuerdo con el Código Electoral Nacional, la veda comienza 48 horas antes del inicio de la votación y se extiende hasta tres horas después de finalizado el acto electoral. Si las mesas abren a las 8 del domingo, la veda se inicia el viernes a las 8, en la mayoría de las jurisdicciones.

La llamada «ley seca» establece que no se podrán vender bebidas alcohólicas desde las 20 del sábado previo a los comicios hasta las 21 del domingo, ya con las urnas cerradas. La medida busca asegurar que la jornada electoral se desarrolle con normalidad y sin incidentes, evitando que el consumo de alcohol interfiera en el proceso.

PROHIBICIONES QUE RIGEN DURANTE ESTE PERÍODO:

Realizar actos públicos de campaña, proselitismo o actividades de difusión política.

Publicar o divulgar encuestas, sondeos de opinión o proyecciones vinculadas al resultado electoral.

Llevar adelante espectáculos públicos, eventos masivos o reuniones sociales que puedan afectar el normal desarrollo de la elección.

Vender bebidas alcohólicas dentro del horario establecido por la normativa.

El incumplimiento de la veda puede derivar en sanciones que, según el tipo de infracción y la normativa de cada jurisdicción, pueden ir desde multas económicas hasta penas de prisión.

