Habló el fiscal que investiga la desaparición de los jubilados en Chubut: «No creo que estén con vida».

Cristian Olazábal brindó detalles sobre la búsqueda de Pedro Alberto Kreder de 79 años y Juana Inés Morales de 69.

Sigue la búsqueda de la pareja de jubilados en Chubut, que fueron vistos por última vez el 11 de octubre. En ese marco, el fiscal Cristian Olazábal brindó detalles sobre la investigación en el caso de los jubilados desaparecidos en Chubut. «No creo que estén con vida», aseguró en una entrevista televisiva.

«Si te lo tengo que responder desde la esperanza, ojalá que sí. Si lo tengo que responder desde el sentido común, te diría que no», sostuvo.

Olazábal explicó que las huellas encontradas alrededor de la camioneta no permiten confirmar si corresponden a los jubilados, y agregó: «Podrían ser de terceros o, pensando en la hipótesis de un robo, de los propios delincuentes».

También se obtuvieron filmaciones de cámaras públicas y privadas, aunque, según el fiscal, «no podemos afirmar que los jubilados hayan estado en el interior -de la camioneta-, esto se va a corroborar a partir de pericias genéticas».

Finalmente, indicó que se realizó un mapeo de la zona: «Hicimos un mapeo desde el momento en que salieron de su casa hasta la zona de Rocas Coloradas, y luego más arriba, Puerto Vícero, donde fue hallado el vehículo».

En tanto, una denuncia anónima realizada al 134 reavivó la hipótesis de un robo. Según el testimonio, la pareja habría sido interceptada o forzada a desviarse de la ruta principal hacia un camino alternativo, lo que explicaría por qué eligieron transitar la peligrosa Ruta Provincial Nº 1 en lugar de usar la Ruta 3.

El ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz, confirmó a los medios locales que el dato fue aportado por una persona que también sufrió un intento de robo en la zona de Rocas Coloradas, pero logró escapar. «Estamos investigando en paralelo dos hipótesis centrales: la de la pérdida accidental y la del homicidio», sostuvo el funcionario horas atrás.

fuente:datachaco

