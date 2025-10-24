Estados Unidos envía un portaaviones a Sudamérica y aumenta su presencia militar

El Departamento de Defensa de Estados Unidos anunció el envío del portaaviones USS Gerald R. Ford y su grupo de ataque al área de responsabilidad del Comando Sur, en lo que representa un nuevo incremento del despliegue militar estadounidense en aguas sudamericanas.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ordenó el movimiento de la flota para «reforzar la capacidad estadounidense de detectar, monitorear e interrumpir a actores y actividades ilícitas que comprometen la seguridad y la prosperidad de Estados Unidos», según declaró el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, a través de una publicación en redes sociales.

El USS Gerald R. Ford, actualmente en el mar Mediterráneo junto con tres destructores, tardará varios días en llegar al Atlántico Sur. Su envío supone una escalada significativa en la presencia naval estadounidense en la región, donde en los últimos meses se registró un aumento de operaciones y ejercicios conjuntos en el mar Caribe y en aguas cercanas a Venezuela.

El despliegue se da en un contexto de creciente actividad militar estadounidense en América Latina. Por el momento, el Departamento de Defensa no precisó la duración del operativo.

fuente:diariochaco

