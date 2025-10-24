El Nuevo Banco del Chaco habilitó el préstamo por anticipo de aguinaldo

El Nuevo Banco del Chaco (NBCH) puso en marcha el préstamo por anticipo de aguinaldo destinado al personal de la administración pública provincial, empresas del Estado, Ecom, Sameep, Secheep, municipalidades y empleados de empresas privadas que acrediten haberes en la entidad.

La gestión puede realizarse de manera digital a través de NBCH24 Online Banking, disponible las 24 horas, todos los días. El trámite se completa desde la aplicación NBCH24 o en la versión web 24.nbch.com.ar, con acreditación inmediata en cuenta.

Cada cliente puede consultar el monto disponible en la sección Personas > Consulta de disponibles anticipos del sitio oficial www.nbch.com.ar. El beneficio está habilitado para usuarios en situación regular dentro del sistema financiero.

Además del canal digital, el banco mantiene habilitadas otras alternativas: los cajeros automáticos, con acreditación en un plazo de 48 horas, y la atención presencial en todas las sucursales de la provincia.

Para solicitar el préstamo en NBCH24, se debe ingresar a la opción Préstamos del menú principal, donde figuran las líneas disponibles. A través del botón Simular, el cliente puede conocer el monto y las condiciones antes de confirmar la operación. La validación final se realiza mediante aceptación de términos y condiciones y reconocimiento facial.

Los instructivos para operar en la plataforma digital están disponibles en el canal oficial de YouTube del banco (@NuevoBancoDelChaco) y en la web institucional nbch.com.ar/NBCH24.

El NBCH recordó que no solicita a sus clientes realizar simulaciones de préstamos, cambiar contraseñas, instalar aplicaciones o transferir dinero fuera de sus canales oficiales. Las consultas pueden realizarse únicamente a través del WhatsApp verificado (362 416 1290) o las redes sociales oficiales de la entidad.

Comentarios