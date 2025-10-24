¿Cómo será el proceso para las personas con discapacidad que vayan a votar?

Aquellas personas con discapacidad que deseen acercarse a emitir su derecho, podrán hacerlo a través de distintos procedimientos.

De cara a las elecciones legislativas nacionales del domingo 26 de octubre, donde se votará para renovar bancas de diputados y senadores nacionales, Iprodich junto al Tribunal Electoral capacitaron a los ciudadanos sobre los derechos que se deben respetar de las personas con discapacidad.

BOLETA ÚNICA DE PAPEL (BUP)

Vas a tener dos categorías de cargos a elegir (diputados y senadores nacionales).

En cada categoría deberás marcar en el cuadrante de tu candidato/partido a elegir.

CABINA DE VOTACIÓN ACCESIBLE

El elector que lo necesite puede solicitar usar la Cabina de Votación Accesible, la autoridad de mesa deberá acercarse con la urna al lugar dispuesto, y el elector puede emitir sufragio sin afectar la validez de su voto.

Está ubicada cerca de la entrada principal, evitando escaleras o pasillos estrechos.

Tiene mayor amplitud para permitir el ingreso de sillas de ruedas o acompañantes.

PRIORIDAD DE VOTO

Podés votar sin hacer fila.

Pedile a la autoridad de mesa que te permita votar sin esperar.

VOTO ASISTIDO

Podés acercarte a la cabina de votación con una persona de tu confianza.

Podés pedirle asistencia a la autoridad de mesa.

PERRO DE ASISTENCIA

Si te acompaña un perro guía puede entrar con vos al establecimiento y a la cabina de votación.

Cada escuela contará con una carpeta accesible que podrá ser solicitada al presidente de mesa:

Incluye la plantilla Braille con estructura de la BUP.

Explicación en macro tipo (letra ampliada)

Código QR con audio explicativo.

PLANTILLA GUÍA

Podés pedirle a la autoridad de mesa una plantilla guía para firmar el padrón.

También puede firmar en tu lugar si lo necesitás.

Podés solicitar la plantilla guía para marcar la Boleta Única de Papel (BUP).

Fuente:datachaco

