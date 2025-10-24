Allanaron una casa en Makallé: secuestraron drogas, $ 290.000 y detuvieron a un hombre

La investigación estuvo a cargo de la Fiscalía Antidrogas Nº 2 y terminó con un detenido, el secuestro de cocaína y dinero.

Agentes de la Policía del Chaco allanaron una vivienda en la localidad de Makallé, en la noche del jueves, mediante una orden emitida por el Juzgado de Garantías N.º 5, a cargo de Luciano Franco Javier Roy. En el lugar, incautaron drogas, dinero en efectivo y detuvieron a un hombre.

El decreto para realizar el procedimiento fue solicitado por la Fiscalía de Investigación Antidrogas N.º 2, a cargo de Ana Mariángeles Benítez, quien participó del operativo. En la casa se encontraron 32 envoltorios tipo bochitas color blanco con cocaína, con un peso de 5,4 gramos, varios recortes de polietileno, una balanza digital en estado nuevo y $290.000.

Además, detuvieron al sujeto identificado como L. N., de 56 años, en el marco de la causa por «supuesta infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes». Asimismo, se incautaron todos los elementos antes señalados, que quedaron a disposición de la Justicia.

Comentarios