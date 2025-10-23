Detuvieron en Corrientes a una mujer que robó joyas por cinco millones de pesos en Resistencia

La sospechosa, fue detenida durante un allanamiento realizado por la Policía del Chaco con colaboración de fuerzas correntinas. Está vinculada en al menos tres robos a comercios.

Una mujer de 53 años fue detenida este miércoles en la ciudad de Corrientes, acusada de sustraer un paño de joyas valuado en cinco millones de pesos de una joyería de Resistencia. La aprehensión se concretó luego de una investigación encabezada por el Departamento de Investigaciones Complejas Metropolitana de la Policía del Chaco.

El hecho que dio origen a la pesquisa ocurrió el 6 de octubre en el local «Oro Blanco», propiedad de Juan Alfredo Retamar, de 35 años. Según la denuncia, una mujer ingresó al comercio simulando interés en realizar una compra, y aprovechó un descuidado momento de la empleada para sustraer un paño con joyas exhibidas en la vitrina. Luego se retiró del lugar sin ser advertida.

Tras varias tareas investigativas y averiguaciones discretas, el personal policial logró establecer que la sospechosa sería oriunda de Corrientes. Con la colaboración de la Dirección de Trata de Personas, Búsqueda y Captura de la Policía correntina, se identificó el domicilio de la presunta autora y se solicitó una orden de allanamiento.

El procedimiento se realizó el miércoles, conforme a la Disposición N° 5657, Exhorto OOF N° 794/25 y Orden de Allanamiento N° 1109, con intervención del Juzgado de Garantías N° 2, a cargo de la Dra. Liliana Soledad Puppo, y del Equipo Fiscal N° 14, dirigido por el Dr. Francisco de Asís Obaldía Eyseric.

Durante el operativo se concretó la aprehensión de Viviana de 53 años, domiciliada en calle Gobernador Contte de la capital correntina. En el lugar se procedió al secuestro de elementos de interés para la causa, entre ellos:

Un paño porta joyas.

Dos teléfonos celulares.

Joyas varias.

Una mochila.

Ropa y calzado que habría sido utilizado al momento del hecho.

Fuentes policiales confirmaron que Quiroz también estaría involucrada en al menos otros dos robos cometidos en comercios de Resistencia: uno en el local de óptica «Ojos Míos», ocurrido el 25 de septiembre, y otro en la librería «Papelar», el 15 de octubre.

Las diligencias continúan con el objetivo de determinar si existen más damnificados y establecer el paradero de las joyas sustraídas.

