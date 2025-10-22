Se hizo pasar por asesor de ventas de una concesionaria y estafó a una mujer

Una mujer de 49 años denunció que un hombre simuló ser asesor de ventas de una concesionaria y la estafó. Tras tareas de investigación, la División de Delitos Tecnológicos logró detener al sospechoso en la jornada de este miércoles.

El acusado fue identificado como P. M. C., de 35 años, y, según el parte policial, se presentó falsamente como asesor de ventas de la concesionaria Metz Peugeot, ubicada en avenida 25 de Mayo al 2300, en la ciudad de Resistencia, ofreciendo un supuesto «Plan 330 – ALCANCE S.A.» para la adquisición de un auto usado.

El estafador le exigió a la víctima la entrega de dinero en efectivo, una motocicleta Zanella ZB 110cc color blanca y pagos mensuales mediante códigos RAPIPAGO. Sin embargo, jamás concretó la entrega del automotor ni el reintegro de lo abonado.

Los agentes de la División realizaron tareas investigativas y diligencias de campo, logrando establecer que el CBU vinculado a los pagos efectuados por la damnificada pertenecía a una cuenta de Naranja X propiedad del detenido.

Asimismo, mediante tareas de observación discreta, se determinó que el sindicado no tenía un domicilio fijo y alternaba su residencia entre las ciudades de Resistencia y Barranqueras. Además, descubrieron que registraba antecedentes de estafas previas bajo la misma modalidad.

En el caso intervino el Equipo Fiscal N.º 10, a cargo de Lilian Beatriz Irala, quien ordenó la detención del hombre, que luego fue trasladado hacia el Departamento correspondiente a los fines legales, previo paso por Medicina Legal.

La investigación llevada a cabo en el marco de esta denuncia permitió desbaratar una modalidad reiterada de estafa virtual y presencial, en la cual el imputado utilizaba la imagen de una reconocida concesionaria automotriz para captar víctimas mediante engaños, generando perjuicios económicos de relevancia.

fuente:diariochaco

