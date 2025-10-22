Reforma tributaria: Caputo prometió alivio fiscal y menos impuestos

El ministro de Economía adelantó que el proyecto incluirá una baja del impuesto a las Ganancias para trabajadores y jubilados, además de la eliminación y simplificación de tributos. La iniciativa será enviada al Congreso después de las elecciones legislativas.

El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que luego de las elecciones legislativas del domingo se enviarán al Congreso los proyectos de segundo orden que incluirán la baja, eliminación y simplificación de impuestos. Entre los cambios previstos, destacó la reducción del impuesto a las Ganancias para empleados y jubilados.

«Parte es lo que viene, la reforma tributaria, que va a favorecer a todos. Cuando digo a todos, es a Nación, provincias, empresarios, a la gente. Vamos a un esquema de simplificación de impuestos, de menores impuestos, de baja de impuestos. Va a haber baja de impuesto a las Ganancias a los individuos», afirmó Caputo durante su participación en el Ciclo de Coyuntura de la Bolsa de Comercio de Córdoba.

El ministro recordó que el Gobierno ya modificó el esquema de liquidación del impuesto a las Ganancias mediante el capítulo fiscal (Ley 27.743), revirtiendo el régimen cedular impulsado por el exministro Sergio Massa y restableciendo el Mínimo No Imponible (MNI) y las deducciones, en línea con los pedidos de los gobernadores afectados por la coparticipación. Desde mediados del año pasado, los empleados en relación de dependencia y los jubilados pagan Ganancias según el MNI y deducciones, actualizados semestralmente de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Con el último ajuste en julio, los asalariados solteros comenzaron a tributar a partir de un sueldo bruto de $2.624.280 y los casados con dos hijos desde $3.453.000.

Caputo también destacó que la reforma tributaria busca incentivar el ahorro interno y el desarrollo del mercado de capitales. «Entendamos el potencial de esto: si logramos desarrollar el mercado de capitales y que el Gobierno no tenga más déficit, ¿a dónde se va todo eso ahora? ¿Cómo se canaliza eso? Préstamos al sector privado», explicó.

En relación con los gobernadores, jugadores clave para la aprobación de la reforma en el Congreso, el ministro sostuvo que «cuando se van a las reuniones en el Ministerio de Economía, incluso los peronistas, cuando se van le dan un abrazo y le dicen que sigan así». Sobre Ingresos Brutos, indicó que todos los conocen como un impuesto problemático y que su reducción requerirá de la reforma tributaria. Según la Unión Industrial Argentina (UIA), los saldos a favor que las provincias deben a las empresas alcanzan $54.000 millones, y la devolución puede tardar hasta un año.

Caputo reconoció que la implementación de estos cambios dependerá de los resultados de las elecciones y de la capacidad del Gobierno para sumar legisladores. «Me di vuelta en esto, no le daba tanta importancia a estas elecciones de medio término. Hoy creo que son más importantes que las presidenciales de 2027», afirmó.

El anuncio de la reforma tributaria estructural había sido anticipado por el presidente Javier Milei en diciembre de 2024, durante la cadena nacional por el primer año de gestión, y el encargado de su redacción es el secretario de Hacienda, Carlos Guberman. La iniciativa también cuenta con la influencia de Liban Kusa, socio del departamento de impuestos de Bruchou & Funes de Rioja, aunque la representación oficial en la AFIP quedó a cargo de Florencia Misrahi.

Esta reforma se presenta como un paso clave para simplificar el sistema tributario, aliviar la carga fiscal de trabajadores y jubilados, y fortalecer el financiamiento privado a través del mercado de capitales.

Fuente:diariochaco

