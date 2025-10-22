Racing visita a Flamengo en la ida de la semifinal y buscará tener su «maracanazo»

Racing se enfrenta esta noche a Flamengo en el mítico estadio Maracaná, desde las 21.30, en el primer capítulo de las semifinales de la Copa Libertadores. El árbitro será el venezolano Jesús Valenzuela. La Academia intentará aprovechar su historial reciente favorable ante equipos brasileños en competencias internacionales, tras eliminar a Athletico Paranaense, Corinthians y Cruzeiro en la Copa Sudamericana que conquistó.

Los dirigidos por Gustavo Costas llegan motivados y con la mente puesta en la hazaña, aunque en el torneo local han mostrado algunas falencias. Actualmente, Racing se ubica sexto en la Tabla Anual con 46 puntos, en zona de Copa Sudamericana, y busca asegurar su lugar en la próxima Libertadores.

Por su parte, Flamengo llega tras un rendimiento irregular en la Copa, habiendo avanzado desde la segunda posición del Grupo C, y con un empate en puntos con Liga de Quito. En el Brasileirao, el Mengao lidera junto a Palmeiras con 61 puntos, tras la victoria 3-2 sobre el Verdao en un duelo clave este domingo.

PROBABLES FORMACIONES

Racing (DT: Gustavo Costas): Facundo Cambeses; Facundo Mura o Gastón Martirena, Nazareno Colombo, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Santiago Sosa o Bruno Zuculini; Santiago Solari, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Tomás Conechny o Duván Vergara; Maravilla Martínez.

Flamengo (DT: Filipe Luís): Agustín Rossi; Emerson Royal, Léo Pereira, Danilo u Ortiz, Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho, Giorgian de Arrascaeta; Luiz Araújo, Pedro y Samuel Lino.

