Las subastas de los bienes estatales en desuso dieron pie a inversiones en salud, educación y obras

El gobernador Leandro Zdero y la secretaria general de la Gobernación, Carolina Meiriño, encabezaron este lunes un acto donde presentaron nuevas obras y equipamientos adquiridos con los fondos obtenidos en las subastas de vehículos y bienes en desuso del Estado provincial, realizadas durante 2024 y 2025.

Con los recursos recaudados en las cuatro subastas ejecutadas hasta la fecha, el Gobierno del Chaco logró concretar una serie de inversiones: la compra de tres ambulancias 4×4 totalmente equipadas para El Impenetrable, nueve camionetas para el Programa Ñachec, la entrega de 2.000 ventiladores industriales a instituciones educativas y el inicio de la refacción integral del Centro de Salud del barrio Villa Río Negro, en Resistencia.

Durante el acto, el primero en tomar la palabra fue el gobernador Leandro Zdero, quien destacó la importancia de la transparencia en la gestión y la optimización de los recursos públicos.

«Desde el primer momento entendimos que había que ordenar, pero también optimizar los recursos del Estado. Recuperamos vehículos que estaban en manos indebidas para que vuelvan a las instituciones. Los que no tenían utilidad fueron subastados para que el Estado recupere valor y no se pierdan a la intemperie», afirmó.

El mandatario señaló que los fondos obtenidos se transformaron en equipamiento e infraestructura para salud y educación: «Con lo recaudado compramos ambulancias, camionetas, ventiladores para escuelas y avanzamos con obras sanitarias. Así se recupera la confianza, demostrando que el Estado actúa como una familia: reutiliza lo que puede y le busca valor a lo que está en desuso«.

En esta línea, el primer mandatario expresó que se encuentran «muy contentos» de compartir con los alumnos y docentes que recibirán los ventiladores y agregó: «Estamos rindiendo cuentas a la gente y haciendo lo que tenemos que hacer, que es administrar los recursos de cada uno de los chaqueños».

Por su parte, la secretaria general de la Gobernación, Carolina Meiriño, resaltó que las subastas representan «un logro colectivo» del equipo de gobierno y de todos los chaqueños.

«Estos bienes estaban abandonados, muchos seguían generando gastos, incluso pagábamos seguros de vehículos que no funcionaban. En 2024 hicimos dos subastas que recaudaron unos $ 445 millones, y con eso pudimos adquirir ambulancias y camionetas. Este año sumamos dos más, que nos permiten financiar los ventiladores industriales y la refacción del centro de salud de Villa Río Negro, que atiende más de 5.500 consultas mensuales», explicó.

La funcionaria destacó que el objetivo es seguir transformando los bienes en herramientas útiles para la comunidad: «Cada peso que obtenemos en estas subastas significa una nueva oportunidad para mejorar la vida de los chaqueños. Es la prueba de que con trabajo y esfuerzo se puede dar vuelta la página y construir un futuro mejor».

fuente:diariochaco

