El fiscal imputó al segundo detenido por el crimen de Barrios por encubrimiento agravado

La imputación recae sobre la segunda persona detenida, a quien se acusa de intentar ocultar el homicidio y el abuso sexual previo a la muerte de Gabriela Barrios.

El fiscal Marcelo Soto, a cargo de la investigación por el crimen de Gabriela Barrios, ocurrido en la localidad de Avia Terai el pasado 14 de octubre brindó detalles sobre los avances de la causa, que ya cuenta con dos personas detenidas, los hermanos Salvatierra.

«El día sábado se logró la aprehensión una segunda persona y ayer se efectuó la indagatoria», explicó el funcionario judicial. Luego agregó que»a esta persona se le imputó el delito de encubrimiento agravado, en función de que existen elementos para sostener que habría participado con posterioridad al hecho, intentando ocultar el homicidio y el abuso sexual previo».

Respecto al primer detenido, Jesus Salvatierra, identificado como el principal sospechoso del crimen, Soto confirmó que continúa internado, y que se aguardará su evolución médica para proceder a la imputación formal. «Estamos esperando que esté en condiciones de ser indagado, ya sea en el hospital o una vez que pueda ser trasladado a la Fiscalía», señaló.

TESTIMONIALES

Durante la semana pasada se tomaron entre cinco y seis declaraciones testimoniales, principalmente de personas que estuvieron con la víctima y el acusado en las horas previas al hecho. «Ninguna de ellas indicó que existiera una relación de pareja entre ambos. Eran vecinos de la misma localidad, pero no había vínculo previo», aclaró el fiscal.

LA CARATULA DE LA CAUSA

Soto detalló que la causa se encuentra caratulada como homicidio agravado, aunque la figura penal podría encuadrarse bajo distintos incisos del artículo 80 del Código Penal: «Podría tratarse de un homicidio agravado por ensañamiento, por ocultar otro delito o por mediar violencia de género», explicó.

PERICIAS

Soto también confirmó que los teléfonos celulares de la víctima y del segundo detenido fueron secuestrados y serán sometidos a pericias. Además, se libraron oficios a las empresas prestatarias de telefonía móvil, ya que la madre de la víctima denunció que Gabriela utilizaba un chip a su nombre.

Consultado sobre la posibilidad de que existan más personas implicadas, Soto fue cauto: «Hasta el momento no surge la participación de otros involucrados, aunque eso podría cambiar una vez que se analicen los celulares o alguna filmación», sostuvo.

Finalmente, indicó que aún no se determinó el motivo del crimen: «No hay elementos que permitan establecer qué pudo haber motivado esta agresión. Por ahora, no existe ningún indicio concreto», concluyó el fiscal.

