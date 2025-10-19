Un apostador de Sáenz Peña ganó más de $ 80 millones en la Poceada Chaqueña

El ganador acertó los cinco números del sorteo N° 2221 y se llevó un premio de $ 80.688.765.

El sorteo N° 2221 de la Poceada Chaqueña tuvo este sábado un único ganador. Un vecino de Sáenz Peña acertó los cinco números y se llevó un premio de $ 80.688.765.

La apuesta fue realizada en la agencia 199-01, ubicada en esa ciudad; mientras que los números elegidos por el ganador fueron 19, 27, 46, 65 y 78, combinación que coincidió con los números del sorteo.

El extracto completo de los diez números favorecidos fue: 00, 19, 27, 28, 46, 65, 78, 80, 85 y 98. Además del primer premio, 36 jugadores obtuvieron cuatro aciertos y ganaron $ 503.244,08 cada uno.

El próximo sorteo se llevará a cabo el martes a las 21, con un pozo estimado en $ 50 millones.

