Sáenz Peña: Accidente vial en el Barrio Puigbó: cinco menores resultaron heridos

En horas de la tarde de este domingo, alrededor de las 19:45, se registró un accidente de tránsito sobre calle 14, entre 43 y 45, en el Barrio Puigbó de Presidencia Roque Sáenz Peña.

De acuerdo al primer parte policial, en el siniestro se vio involucrada una camioneta y como consecuencia cinco menores de edad —tres mujeres y dos varones— resultaron con lesiones de diversa consideración.

Al lugar acudió de inmediato el móvil PT-663, perteneciente a la Policía del Chaco, para asistir a los heridos y asegurar la zona. Los menores fueron trasladados para recibir atención médica.

Las autoridades continúan trabajando para establecer las causas del siniestro. Se espera un parte oficial con más detalles.

Comentarios