Lázaro Báez volvió a la cárcel tras el rechazo a su pedido de prisión domiciliaria

Condenado por las causas «Ruta del dinero K» y Vialidad, fue trasladado a Ezeiza, donde quedará alojado en un sector donde también se encuentra Fernando Sabag Montiel, acusado de intento de magnicidio a Cristina Kirchner.

Este domingo por la mañana, Lázaro Báez fue trasladado desde la Unidad Penitenciaria N° 15 de Río Gallegos al Complejo Penitenciario Federal N° 1 de Ezeiza, por orden del juez federal Claudio Vázquez. La medida se dio luego de que el magistrado rechazara el pedido de prisión domiciliaria solicitado por la defensa del empresario, aunque dispuso que sea alojado en un sector con mejores condiciones debido a su delicado estado de salud.

El operativo de traslado comenzó el sábado. Según fuentes judiciales, Báez fue llevado por tierra hasta Trelew, Chubut, y desde allí en avión hacia Buenos Aires, bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal. Una vez en Ezeiza, fue derivado al Hospital Central Penitenciario para realizarse estudios médicos antes de definir su nuevo pabellón.

Báez, de 69 años, cumple una condena unificada de 15 años de prisión por las causas conocidas como «Ruta del dinero K» y «Vialidad». Además, enfrenta otra sentencia —aún no firme— de tres años y seis meses por apropiación indebida de aportes laborales.

La defensa del empresario había solicitado el beneficio de prisión domiciliaria argumentando que padece EPOC, hipertensión arterial, arritmia, diabetes, asma bronquial y problemas gastrointestinales. También denunció que su celda en Río Gallegos era «un buzón» o «leonera», sin ventilación ni condiciones mínimas de habitabilidad.

En ese marco, el juez Néstor Costabel, del Tribunal Oral Federal N° 4, ordenó nuevos estudios médicos, incluyendo electrocardiograma, ecocardiograma y análisis de laboratorio, y solicitó al Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema que determine si el interno presenta un estado de salud crítico o riesgo de muerte súbita.

Durante la audiencia en Río Gallegos, el juez Vázquez consideró que no se demostró un «agravamiento ilegítimo» de las condiciones de detención, aunque autorizó el traslado de Báez a una unidad con mejor infraestructura médica.

Durante el operativo, la defensa del empresario denunció haber perdido contacto con su representado y manifestó su «preocupación e incertidumbre» por desconocer su paradero durante varias horas.

En su nuevo pabellón de Ezeiza, Báez compartirá el sector con pocos internos. Entre ellos se encuentra Fernando Sabag Montiel, acusado de intentar asesinar a Cristina Fernández de Kirchner.

