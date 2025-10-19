Dos hombres detenidos con más de un millón de pesos en una causa por abigeato

Un productor ganadero del Paraje El 35 denunció haber detectado el corte del alambrado perimetral de su campo y rastros de caballos que atravesaban la zona.

Personal de la División Rural La Leonesa, dependiente del Departamento de Seguridad Ambiental Metropolitana, detuvo este sábado a dos hombres de 38 y 23 años, en el marco de una investigación por supuesto abigeato.

En su poder tenían más de un millón de pesos, un caballo y un teléfono celular, todos secuestrados por orden judicial.

El operativo comenzó cerca de las 12.30, cuando un productor del Paraje El 35, de la localidad de Las Palmas, denunció el corte del alambrado perimetral de su campo y rastros de equinos que se dirigían hacia el Paraje San Fernando.

A partir de allí, los efectivos rurales iniciaron un seguimiento de huellas, con apoyo de Gendarmería Nacional.

Horas más tarde, alrededor de las 17.00, los gendarmes informaron que habían interceptado a dos hombres en la desembocadura del río de Oro y el río Paraguay. Los sospechosos fueron identificados y detenidos en el lugar.

Durante el procedimiento se secuestró un caballo de pelaje saíno picazo, un celular Motorola y $1.380.000 en efectivo. Testimonios de pescadores locales señalaron que los detenidos habrían vendido previamente otros seis caballos, haciéndolos cruzar a nado hacia la costa paraguaya.

Por disposición de la Fiscalía de Investigación Rural y Ambiental, ambos hombres fueron notificados de su aprehensión, mientras que los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia.

Comentarios