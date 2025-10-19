Domingo con cielo algo nublado y máxima de 28 grados

El pronóstico del tiempo indica, para Resistencia, que hoy domingo el cielo se mantendrá algo nublado, con una temperatura mínima de 13 grados y una máxima de 28.

Mientras que el viento se encuentra soplando del sudeste a 6 km/h.

Para mañana las condiciones serán similares: mínima de 15 y máxima de 27 grados, aunque con mayor presencia de nubes en el cielo.

Sin embargo, a partir del martes las temperaturas comenzarán a elevarse: ese día habrá una mínima de 17 y una máxima de 30 grados y aumentará con el correr de los días pero de forma gradual.

La temperatura alcanzará su mayor grado el día sábado próximo, con una máxima de 36.

No se prevén lluvias para los próximos días.

