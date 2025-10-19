Bullrich celebró el acuerdo con EEUU y destacó el apoyo de Trump a Milei

La ministra de Seguridad hizo hincapié en el respaldo del presidente de Estados Unidos a su par argentino y respondió críticas de la oposición, en el marco de la campaña electoral, a una semana de los comicios.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, resaltó este sábado el acuerdo entre el Gobierno argentino y Estados Unidos, y destacó el respaldo de Donald Trump a su par argentino, Javier Milei.

Fue durante su participación en el programa de Mirtha Legrand, donde Bullrich señaló: «Esto es inédito. Nunca había pasado que el Tesoro norteamericano compre pesos». Lo dijo en referencia a la operación financiera acordada entre ambos países.

En esa misma línea, habló de las declaraciones de Trump sobre el respaldo a Milei, y aclaró que el estadounidense «quiso decir que él apoya incondicionalmente al presidente Milei, pero que si después de él viene otro con las mismas ideas, Estados Unidos también lo va a apoyar. Lo que no va a hacer Estados Unidos es apoyar a un partido cuyo centro es Venezuela».

La Ministra recordó su presencia en la Casa Blanca durante las negociaciones y respondió a las críticas de la oposición sobre la relación con Estados Unidos: «En ningún momento se planteó que tenemos que suspender, por ejemplo, el swap que ya tenemos con China. Por eso viene el kirchnerismo y te dice ‘están entregando todo a Estados Unidos’. Ahora bien, cuando estaba el swap con China, ¿qué estábamos entregando? Son mecanismos que ayudan a la Argentina a salir adelante».

Bullrich habló de las negociaciones entre los Gobiernos de ambos países, en medio de fuertes críticas de la oposición, en el marco de la campaña electoral, a una semana de las elecciones legislativas nacionales.

