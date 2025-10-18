Una conexión precaria y una descarga fatal: murió una mujer mientras lavaba ropa

El hecho ocurrió en Colonia Aborigen; la mujer manipuló un enchufe defectuoso y murió por una descarga eléctrica.

Una mujer de 25 años falleció este viernes por la mañana en Colonia Aborigen, tras sufrir una descarga eléctrica en su vivienda mientras lavaba ropa.

El trágico episodio tuvo lugar alrededor de las 11:50 horas, y la Policía tomó conocimiento de lo sucedido cuando la joven ingresó al hospital «Dr. Emilio Rodríguez».

La víctima fue trasladada al centro médico por un empleado municipal de la misma comunidad, en un vehículo particular Toyota Hilux. Allí fue atendida por el profesional de turno, quien constató el deceso.

De acuerdo con testimonios de familiares, la mujer se encontraba lavando ropa cuando tomó un enchufe colgado en malas condiciones, lo que le provocó la descarga fatal.

Según el parte policial, el diagnóstico fue «muerte por descarga eléctrica seguida de paro cardiorrespiratorio». Del caso tomó conocimiento la Fiscalía de Investigaciones N.º 3, a cargo de Marcelo Soto, y el personal de la División Criminalística.

Por último, el fiscal ordenó la entrega del cuerpo a los familiares para fines póstumos y la intervención del personal de Criminalística.

Comentarios