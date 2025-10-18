Según el Presidente uruguayo, el Papa León XIV planea visitar Argentina y Uruguay

Yamandú Orsi visitó el Vaticano y aseguró que Leónel pontífice le comentó su intención de peregrinar a ambos países en 2026.

El papa León XIV transmitió al presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, su intención de visitar la región del Río de la Plata en 2026, con escalas previstas en Argentina y Uruguay.

«El año próximo piensa empezar con ese peregrinar que tienen los papas, no todos, pero sí los últimos», explicó el mandatario uruguayo tras el encuentro mantenido en el Vaticano. Según relató, la idea de la gira surge como una manera de retomar el viaje que había quedado pendiente durante el pontificado de Francisco.

«Su antecesor se quedó con aquella aspiración de ir al Río de la Plata, en Argentina, y no se pudo concretar. Él quizá vaya a Buenos Aires, y le gustaría ir a Uruguay», señaló Orsi.

El presidente agregó que, en países como Argentina y Uruguay, existe una gran expectativa por la presencia del Papa. «A León y a los otros papas no les queda otra opción, porque la gente los espera. En Uruguay hace tiempo aguardamos esa visita. Teníamos mucha expectativa con Francisco, porque era de Buenos Aires, pero no se dio. Este papa manifiesta toda su intención; veremos, porque también tiene todo un mundo por recorrer», sostuvo.

