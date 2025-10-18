Secuestran droga y mercadería vencida en casa de un integrante de un movimiento social

Los efectivos antidrogas llegaron hasta el barrio Golf Club para detectar los puntos de venta y consumo de droga a baja escala, del cual tenían dato. Luego de patrullajes, entrevistas con distintas fuentes y emplazamientos de vigilancia localizaron una vivienda donde presumiblemente habría un vendedor de estupefacientes.

Solicitaron allanamiento a la fiscalía antidrogas, y ayer por la tarde mediante el mandamiento judicial provisto por el Juzgado de Garantías en turnos se dirigieron a la vivienda investigada en compañía de ayudante de fiscal antidrogas.

Al llegar fueron atendidos por el morador principal de 30 años, ante un testigo leyeron la orden e ingresaron para registrar el inmueble. Luego de una búsqueda exhaustiva hallaron envoltorios de distintos tamaños, varios de ellos estaban escondidos en las cajas eléctricas.

Se contabilizaron en total 57 envoltorios con cocaína, y un envoltorio con 1,8 gramos de marihuana, además hallaron recortes de polietileno y la suma de $136,600 pesos, procedieron al secuestro de todo, como así también de un teléfono celular. Todo resultó vinculado a la venta de estupefacientes para la ayudante de antidrogas fiscales.

El hombre de 30 años fue aprehendido en la causa Supuesta Infracción a la Ley 23737 de Estupefacientes a disposición de la fiscalía antidrogas N° 1.

Se halló, además, gran cantidad de herramientas, alimentos vencidos, instrumentos de percusión y una bandera con inscripción de la cooperativa “La obra en mis manos”. Todos estos elementos habrían sido entregados por el Ministerio de Desarrollo Social en la gestión del gobierno anterior. Se procedió al secuestro de todo y se iniciaron actuaciones judiciales con intervención de la Fiscalía Penal N° 15.

